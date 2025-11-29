Επίτροπος FDA: Υπήρξαν όπως φαίνεται, 10 θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID

Ο Επίτροπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μακάρι δήλωσε σήμερα πως στοιχεία δείχνουν πως 10 παιδιά πέθαναν «εξαιτίας» του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19.

«Υπήρξαν, όπως φαίνεται, δέκα θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News, επικαλούμενος στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε πως σε εσωτερικό υπόμνημά της η FDA κατέληξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν λόγω του εμβολιασμού τους κατά της COVID, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή.

Δημοσίευμα των New York Times, αναφέρει ότι ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (F.D.A.) ανέφερε σε σημείωμα προς το προσωπικό της υπηρεσίας την Παρασκευή ότι μια εσωτερική αξιολόγηση διαπίστωσε πως τουλάχιστον 10 παιδιά είχαν πεθάνει «μετά και εξαιτίας» του εμβολιασμού κατά της Covid.

Ο Δρ. Βινάι Πράσαντ, ο διευθυντής, αφήνει να εννοηθεί στο σημείωμα ότι οι θάνατοι σχετίζονταν με μυοκαρδίτιδα, δηλαδή φλεγμονή του καρδιακού μυός.

Το σημείωμα, το οποίο εξασφάλισαν οι New York Times και δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα, δεν παρείχε λεπτομέρειες όπως τις ηλικίες των παιδιών, αν είχαν άλλα προβλήματα υγείας ή το πώς η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ εμβολίου και θανάτου. Δεν ανέφερε επίσης ποια εταιρεία παρήγαγε τα εμβόλια που εμπλέκονται.

«Πρόκειται για μια βαθιά αποκάλυψη», έγραψε ο Δρ. Πράσαντ σε σημείωμα προς τους εργαζόμενους. «Για πρώτη φορά, ο αμερικανικός F.D.A. θα αναγνωρίσει ότι τα εμβόλια της Covid-19 έχουν προκαλέσει τον θάνατο παιδιών.»

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο, η επιστολή του αποτελεί ακόμη μια απότομη αλλαγή στάσης των ομοσπονδιακών αρχών υπό τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ και μακροχρόνιο επικριτή των εμβολίων, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές τα εμβόλια κατά της Covid ως μη ασφαλή.

Αντιθέτως, υγειονομικοί αξιωματούχοι τόσο κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, όταν τα εμβόλια αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, όσο και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είχαν υποστηρίξει ότι τα εμβόλια κατά της Covid σώζουν ζωές.



Πηγή: skai.gr

