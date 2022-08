Κριμαία: Επίθεση με drone στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας - Δείτε βίντεο

Επίθεση με drone είχε στόχο σήμερα το κτίριο του γενικού επιτελείου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο βρίσκεται στη Σεβαστούπολη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ανακοίνωσε ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Το drone καταρρίφθηκε ακριβώς πάνω από το γενικό επιτελείο του στόλου. Έπεσε στη στέγη και πήρε φωτιά», εξήγησε ο Ραζβοζάγεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

🔥 Occupiers in #Crimea didn't start their morning with coffee



A drone crashed into the roof of the headquarters of the Black Sea Fleet in the occupied #Sevastopol.



"Unfortunately, it was not shot down. There are no victims," said "governor" of the city. pic.twitter.com/VauM1ugroF