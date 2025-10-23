ΕΕ: Οι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν να διερευνήσει τρόπους χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια

Οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους χρηματοδότησης της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το τελικό κείμενο συμπερασμάτων, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε δάνειο που θα βασίζεται στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, έπειτα από αρκετές ώρες διαβουλεύσεων, διαμορφώθηκε ως εξής στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν τις εργασίες, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανέλθει σε αυτό το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίασή του. Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμό της».

Η παράγραφος αυτή διατυπώνεται σκόπιμα με πολύ γενικούς όρους για να ληφθούν υπόψη οι έντονες επιφυλάξεις του Βελγίου σχετικά με το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε μέχρι τον Δεκέμβριο την απόφαση σχετικά με το αν θα αξιοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να βοηθήσει την Ουκρανία, αφού το Βέλγιο ζήτησε μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για τους κινδύνους που συνδέονται με τα δάνεια ύψους 140 δισ. ευρώ, ανέφερε στο εμταξύ το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Αναλυτικά τα σημεία του τελικού κειμένου συμπερασμάτων:

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρο της Ουκρανίας.

2. Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συνεχή και αταλάντευτη υποστήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της.

3. Παρά τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για την επίτευξη ειρήνης και την προθυμία της Ουκρανίας να την επιδιώξει, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας ιδίως αμάχους και πολιτικές υποδομές, αποδεικνύοντας έτσι την έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί εκ νέου τη Ρωσία να συμφωνήσει σε πλήρη, άνευ όρων και άμεση κατάπαυση του πυρός, την οποία η Ουκρανία αποδέχθηκε τον Μάρτιο του 2025, και επαναλαμβάνει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τις αρχές που καθορίστηκαν στις 6 Μαρτίου 2025 και οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ιδίως μέσω της Συμμαχίας των Προθύμων και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εντείνοντας τις παγκόσμιες δράσεις τους, σύμφωνα με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προάγει την ειρήνη, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.

5. Μια Ουκρανία ικανή να αμυνθεί αποτελεσματικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιωνδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συμβάλουν σε ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ιδίως υποστηρίζοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αποτρέπει επιθετικές ενέργειες και να αμύνεται αποτελεσματικά, με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και δυνατότητές τους και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις εν εξελίξει εργασίες για την αναθεώρηση των εντολών της Συμβουλευτικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία (EUAM Ukraine) και της Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ουκρανίας (EUMAM Ukraine). Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να συμβάλουν στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της στήριξης προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τις κοινές δεσμεύσεις της ΕΕ και της Ουκρανίας στον τομέα της ασφάλειας.

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ανθεκτική και θα διαθέτει τα δημοσιονομικά και στρατιωτικά μέσα για να συνεχίσει να ασκεί το εγγενές δικαίωμά της στην αυτοάμυνα και να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα της Ρωσίας.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία τακτική χρηματοδοτική στήριξη μακροπρόθεσμα, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους. Το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χορηγήσει στον προϋπολογισμό της Ουκρανίας 20,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,5 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού για την Ουκρανία και 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας G7 ERA, τα οποία αποπληρώνονται από τα έκτακτα κέρδη που προέρχονται από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει 177,5 δισ. ευρώ σε στήριξη της Ουκρανίας και του λαού της.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και αμυντικών της προσπαθειών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατόν, επιλογές για χρηματοδοτική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν τις εργασίες, ώστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανέλθει στο θέμα αυτό κατά την επόμενη σύνοδό του. Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και αποζημιώσει την τελευταία για τις ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των επείγουσων στρατιωτικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και αντι-drone και τα πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος. Είναι ζωτικής σημασίας να επιταχυνθούν οι εργασίες για την περαιτέρω στήριξη, ανάπτυξη και επένδυση στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ουκρανικής αμυντικής παραγωγής στα κράτη μέλη, και να εμβαθυνθεί η συνεργασία και η ενσωμάτωσή της με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αξιοποιώντας τη μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία της Ουκρανίας.

10. Όλη η στρατιωτική υποστήριξη καθώς και οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα παρέχονται με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

11. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις εντατικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, ιδίως κατά της παραγωγής φυσικού αερίου, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Καλεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επείγουσα κάλυψη των άμεσων αναγκών που προέκυψαν από τις επιθέσεις και την ενίσχυση της ετοιμότητας της Ουκρανίας για τον χειμώνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σε συνεργασία με τους εταίρους τους, θα εντείνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να διατηρήσει και να εντείνει την πίεση που ασκεί στη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τον βίαιο πόλεμο που διεξάγει, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής περαιτέρω κυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση του 19ου πακέτου κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία του περαιτέρω συντονισμού με τους εταίρους της G7 όσον αφορά τις κυρώσεις και της ενίσχυσης των μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διαταραχή της λειτουργίας του σκιώδους στόλου της Ρωσίας. Ζητεί ιδίως την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων για το περιβάλλον και την ασφάλεια που ενέχει ο σκιώδης στόλος, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της επιβολής των περιβαλλοντικών και ναυτιλιακών προτύπων ασφαλείας και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τα Flag states (κράτη σημαίας). Προς τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις δράσεις τους.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τη στήριξη που παρέχουν τρίτες χώρες, καθώς και φορείς και οντότητες σε αυτές, οι οποίες επιτρέπουν στη Ρωσία να συνεχίσει τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική στήριξη που παρέχουν το Ιράν, η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα. Καλεί όλες τις χώρες να σταματήσουν αμέσως κάθε άμεση ή έμμεση βοήθεια προς τη Ρωσία στον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επειγόντως τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να εξασφαλίσουν αμέσως την ασφαλή επιστροφή στην Ουκρανία όλων των ουκρανικών παιδιών και άλλων αμάχων που έχουν απελαθεί και μεταφερθεί παράνομα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

16. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να εξασφαλίσει την πλήρη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου και τα σοβαρότερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αταλάντευτη υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία προς την ένταξη στην ΕΕ και χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής η Ουκρανία υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες για τη διαδικασία ένταξης.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά την επόμενη συνεδρίασή του.

