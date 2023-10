Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι: Δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστική μετακίνηση των Παλαιστινίων - θα οδηγούσε στο τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης

"Δεν μπορεί να επιβληθεί η αναγκαστική μετακίνηση των Παλαιστινίων", δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, προειδοποιώντας για μαζική έξοδο των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο, κάτι το οποίο θεωρεί πρώτο στάδιο πριν από "παρόμοια μετακίνηση των Παλαιστινίων από τη Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία" και "το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης".

Οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην έρημο Νεγκέβ στο Ισραήλ "έως ότου αντιμετωπιστούν οι μαχητές", σημείωσε.

Egypt's Sisi:



If there’s a idea for displacement of Palestinians, there’s the desert of Negev in Israel.



It's possible to transfer Palestinians there, until Israel is finished with its 'announced' plan to destroy the resistance in Gaza.



Then it can return them, if it wishes. pic.twitter.com/0ZceO9Uyme