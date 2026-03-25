Με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και τοπικές βροχές οι παρελάσεις για την 25η Μαρτίου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, 25η Μαρτίου, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Από το μεσημέρι βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.