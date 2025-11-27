Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ενώ σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» βρίσκονται η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα για την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα «Adel» θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Παράλληλα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατήσει έως αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σήμερα, Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πηγή: skai.gr

