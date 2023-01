NASA: Ένας αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη σήμερα – Διαβάστε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

Ένας αστεροειδής πρόκειται να πλησιάσει πολύ κοντά στη Γη τις επόμενες ώρες, περνώντας μόλις μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη, σύμφωνα με τη NASA. Οι εικόνες του αστεροειδούς θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω ρομποτικών τηλεσκοπίων.

Τι γνωρίζουμε για αυτόν τον αστεροειδή;

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 21 Ιανουαρίου και ονομάστηκε αστεροειδής «2023 BU». Συγκεκριμένα η NASA δήλωσε για το θέμα: «Ένας μικρός αστεροειδής κοντά στη Γη θα έχει μια πολύ κοντινή συνάντηση με τον πλανήτη μας, λίγο πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής». Πρόκειται να περάσει από τη Γη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2023.

Είναι μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν ποτέ καταγραφεί, σε εκτιμώμενη απόσταση μόλις 3.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας. Αυτό είναι λιγότερο από το 3% της μέσης απόστασης μεταξύ Γης-Σελήνης. Μπορεί να ακούγεται μεγάλη απόσταση, αλλά αυτός ο αστεροειδής θα είναι ο τέταρτος κοντινότερος που θα περάσει από τη Γη από τότε που άρχισαν οι καταγραφές.

A small asteroid is predicted to make one of the closest approaches by a near-Earth object ever recorded on Thursday, Jan. 26. Though it will pass within the orbit of geosynchronous satellites, there is no risk of the asteroid impacting Earth.



