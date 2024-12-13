Τα ματς της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος παίζονται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

H 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με δοκιμασίες για τους διεκδικητές του τίτλου κόντρα σε ομάδες της επαρχίας!
Το πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο (14.12) στις 17:00, με την ΑΕΚ -δίχως περιθώρια για απώλειες- να φιλοξενείται από τη Λαμία. Στις 19:30 παίζουν
Ατρόμητος-ΟΦΗ και μία ώρα αργότερα Βόλος-Αστέρας AKTOR.
Την Κυριακή (15.12) στις 18:00 ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βοιωτία με στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού και στις 19:00 ο δυνατός
εφέτος Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Νωρίτερα στις 15:30 ο Άρης, στο ντεμπούτο του Μαρίνου Ουζουνίδη, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.
Η αυλαία κλείνει την Δευτέρα (16.12) στις 20:30 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου η Athens Καλλιθέα υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Μετά την λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές !
Όλη η δράση του πρωταθλήματος έχει την σφραγίδα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.