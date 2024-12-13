Τα ματς της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος παίζονται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

H 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με δοκιμασίες για τους διεκδικητές του τίτλου κόντρα σε ομάδες της επαρχίας!

Το πρόγραμμα αρχίζει το Σάββατο (14.12) στις 17:00, με την ΑΕΚ -δίχως περιθώρια για απώλειες- να φιλοξενείται από τη Λαμία. Στις 19:30 παίζουν

Ατρόμητος-ΟΦΗ και μία ώρα αργότερα Βόλος-Αστέρας AKTOR.

Την Κυριακή (15.12) στις 18:00 ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βοιωτία με στόχο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λεβαδειακού και στις 19:00 ο δυνατός

εφέτος Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Νωρίτερα στις 15:30 ο Άρης, στο ντεμπούτο του Μαρίνου Ουζουνίδη, υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.

Η αυλαία κλείνει την Δευτέρα (16.12) στις 20:30 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου η Athens Καλλιθέα υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Μετά την λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές !

Όλη η δράση του πρωταθλήματος έχει την σφραγίδα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

