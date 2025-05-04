Με Τετέ και Τσέριν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με ΑΕΚ - Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στην «OPAP Arena», για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της φετινής Stoiximan Super League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» για το εκτός έδρας ντέρμπι με την «Ένωση».

Προχωρώντας σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, επαναφέροντας στην 11άδα τους Μλαντένοβιτς, Τσέριν και Τετέ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γέντβαϊ και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Πελίστρι θα είναι στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Λοντίγκιν, Πάλμερ - Μπράουν, Μάγκνουσον, Μπακασέτας, Λημνιός, Σιώπης, Αράο, Ιωαννίδης και Γερεμέγεφ.

