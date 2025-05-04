Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Τετέ και Τσέριν η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με ΑΕΚ - Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς

Δείτε τις επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, που αρχίζει σε σχεδόν μια ώρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια

Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, στην «OPAP Arena», για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της φετινής Stoiximan Super League.
Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα του «τριφυλλιού» για το εκτός έδρας ντέρμπι με την «Ένωση».

Προχωρώντας σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, επαναφέροντας στην 11άδα τους Μλαντένοβιτς, Τσέριν και Τετέ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γέντβαϊ και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Πελίστρι θα είναι στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Λοντίγκιν, Πάλμερ - Μπράουν, Μάγκνουσον, Μπακασέτας, Λημνιός, Σιώπης, Αράο, Ιωαννίδης και Γερεμέγεφ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark