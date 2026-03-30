Ακόμη και χωρίς διακύβευμα, ένα ντέρμπι «αιωνίων» δεν θα μπορούσε να μη γίνει επεισοδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 101-94 επί του λαβωμένου Παναθηναϊκού AKTOR στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κλειδώνοντας και τυπικά την πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας.

Το ντέρμπι σημαδεύτηκε από τη μεγάλη του ένταση, με αποκορύφωμα το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν και ξέσπασε καυγάς μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έφερε την αποβολή αμφότερων των παικτών.



Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα, φτάνοντας μέχρι και στο +17 (43-60) απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έκανε ό,τι μπορούσε και κατάφερε να μειώσει στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ξέμεινε από ενέργεια, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες πολλών βασικών παικτών (Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις), αλλά και αυτή του αποβληθέντα Ναν.

Πλέον, οι δύο «αιώνιοι» στρέφονται στα ματς της Euroleague που ακολουθούν. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια (02/04, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός από τη Βιλερμπάν στη Λιόν (03/04, 21:00).

Το ματς

Οι πρώτοι πόντοι του ντέρμπι ήρθαν από βολές του Λεσόρ (2-0), με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει από μέση απόσταση για το 2-2. Ο Γουόκαπ ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο του αγώνα (2-5), με τον Λεσόρ να μειώνει από κοντά σε 4-5. Ο Βεζένκοφ σκόραρε σε γρήγορη επίθεση του Ολυμπιακού (4-7), με τον Όσμαν να κόβει εντυπωσιακά τον Βούλγαρο και να σκοράρει στην άλλη πλευρά για το 6-9. Ο Ντόρσεϊ έβαλε δύο βολές, με τον Ναν να βάζει ένα ωραίο φλόουτερ για το 10-11. Οι δυο τους αντάλλαξαν τρίποντα (13-15), με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 13-19. Ο Ναν βρήκε ξανά στόχο από μέση απόσταση (15-19), με τον Χολ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 15-21. Ο Ντόρσεϊ με ένα προσωπικό «κρεσέντο» έκανε διψήφια τη διαφορά (19-30), με τον Σορτς να προλαβαίνει τον χρόνο γράφοντας το 21-30 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με φοβερό κάρφωμα του Χολ (21-32), ο οποίος με τον ίδιο τρόπο έγραψε το 23-34. Ο Μόρις εκτόξευσε τη διαφορά στο +14 υπέρ του Ολυμπιακού (23-37), με τον Φαρίντ να δίνει λύση με κάρφωμα για το 25-37. Ο Μήτογλου έφερε πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (27-37), όμως ο Πίτερς απάντησε με μακρινό σουτ για το 27-39. Ο Ναν με τον Σλούκα έφεραν σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά (31-39), όμως ο Γουόκαπ με το δεύτερό του τρίποντο έγραψε το 31-42. Ο Τεξανός γκαρντ πέτυχε πολύ δύσκολο γκολ φάουλ (33-47), στο οποίο απάντησε με δικό του ο Σλούκας για το 36-47. Ο Πίτερς συνέχισε το εκπληκτικό διάστημα του Ολυμπιακού με τρίποντο (36-51), με τον Ναν να δίνει σημαντικές ανάσες στον Παναθηναϊκό, βάζοντας σερί πόντους για το 40-51. Ο Πίτερς με διπλή προσπάθεια ανέβασε ξανά το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (41-55), ενώ ακολούθησε σύρραξη που διέκοψε προσωρινά το ματς και έστειλε τους Ντόρσεϊ και Ναν στα αποδυτήρια με ντισκαλιφιέ. Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο και ο Όσμαν με μία βολή διαμόρφωσαν το 44-60.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με φλόουτερ του Σορτς (46-60), με τους Όσμαν και Λεσόρ να μειώνουν σε 50-62. Ο Σορτς πήγε ξανά στο καλάθι (52-62), με τους Λεσόρ και Όσμαν να κάνουν μονοψήφια τη διαφορά (56-65) και τον Παναθηναϊκό να δείχνει αντίδραση. Ο Σλούκας μείωσε κι άλλο (58-65), με τον Παπανικολάου να βάζει κρίσιμο σουτ για το 58-68. Ο Μόρις ευστόχησε και αυτός από μακριά (58-71), αποκαθιστώντας το μεγάλο προβάδισμα του Ολυμπιακού, με τον Λεσόρ να γράφει το 60-71 από τη γραμμή. Ο Όσμαν έφερε ξανά κοντά τον Παναθηναϊκό (63-71), με τον Μήτογλου να σκοράρει μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 66-71. Ο Γουόρντ έδωσε σημαντική λύση στον Ολυμπιακό με τρίποντο, πριν πετύχει σημαντικό γκολ φάουλ για το 68-76. Ο Όσμαν συνέχισε το τρομερό του τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο (71-76), με τον Σορτς να μειώνει ακόμη περισσότερο με δικό του μακρινό σουτ (74-78). Ο Χολ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 74-80 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Λαρεντζάκης πέτυχε το τρίτο του τρίποντο (74-83), πριν βάλει πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 74-86. Ο Μήτογλου έδωσε λύση με τρίποντο από την κορυφή (77-86), με τον Τζόουνς να σκοράρει από κοντά για το 77-88. Σορτς και Σλούκας μείωσαν με γκολ φάουλ και τρίποντο (82-88), με τον Τζόουνς να σκοράρει από κοντά για το 82-90. Ο Πίτερς έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (82-93), ενώ ο Παπανικολάου με δικό του τρίποντο ουσιαστικά έβαλε τέλος στο παιχνίδι (82-96). Ο Σλούκας με τον Σορτς μείωσαν για τον Παναθηναϊκό (87-96), όμως ο Χολ με γκολ φάουλ έγραψε το 87-99. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε μόνο να μειώσει, όμως δεν είχε χρόνο, και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη.

Διαιτητές: Τηγάνης-Αγραφιώτης-Μαρινάκης (Νιγιάννης-Παυλόπουλος)

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.