Πέθανε ο ολυμπιονίκης Τζοσάια Ραϊσουκέ σε ηλικία 30 ετών

Τον θάνατο του 30χρονου παίκτη του ράγκμπι Τζοσάια Ραϊσουκέ, Ολυμπιονίκη του Παρισιού σε τροχαίο δυστύχημα την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο σύλλογός του, Καστρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ραϊσουκέ, κατευθυνόταν στην προπόνηση όταν υπό άγνωστες συνθήκες το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τρένο.

«Η Καστρ Ολιμπίκ πενθεί», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του. «Με βαριά καρδιά πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του παίκτη μας Τζοσάια Ραϊσουκέ σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί».



«Όλη η οικογένεια της CO είναι συντετριμμένη από αυτή την τραγική είδηση. Ο Τζος ήταν μέλος του συλλόγου από το 2021. Ήταν ένας υπέροχος συμπαίκτης, αγαπητός σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών της Καστρ που τον είχαν αγκαλιάσει. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τις σκέψεις μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».



Ήταν μέλος της ομάδας του Φίτζι που κέρδισε το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στο ράγκμπι στο Παρίσι πέρυσι. Σκόραρε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον όμιλο της εθνικής του, και ξεκίνησε στον τελικό εναντίον της Γαλλίας.

«Ήταν ένα λαμπερό αγόρι εντός και εκτός γηπέδου, ένας πυλώνας της κοινότητας του Φίτζι που έχουμε στον σύλλογο και με την οποία είμαστε πολύ δεμένοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Καστρ, Πιερ-Ιβ Ρεβόλ. «Είναι επίσης δύσκολο αυτή τη στιγμή να μην αναφέρουμε την πίστη όλων αυτών των παικτών και του Τζοσάια. Οι σκέψεις μου είναι με την αρραβωνιαστικιά του και όλη την οικογένειά του».

Πηγή: skai.gr

