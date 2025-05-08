Μπορεί ακόμα να μην ξέρουμε ποιος θα πάρει το φετινό Champions League, ωστόσο ήδη έχουμε μία εικόνα αναφορικά με τα γκρουπ δυναμικότητας του επόμενου.

Δέκα από τις 36 ομάδες της league phase είναι από τώρα γνωστές, με τον Ολυμπιακό να είναι μία εξ αυτών, την ώρα που ολοένα και περισσότερα εισιτήρια αναμένεται να δοθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» λοιπόν αναμένεται να βρεθούν στο τρίτο γκρουπ, έχοντας αυτή τη στιγμή συντελεστή 56.500 βαθμών. Από τους συλλόγους που έχουν εξασφαλίσει τα αστέρια, μαζί τους βρίσκονται επίσης η Νάπολι και η Σλάβια Πράγας.

Υπενθυμίζεται πως οι ομάδες που μετέχουν στη league phase δίνουν οκτώ αγώνες, από δύο με κλαμπ από κάθε γκρουπ, δίχως δηλαδή να αποφεύγουν όσα βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ με εκείνες.

📌 10/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League:



🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇪🇸 Barcelona

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇮🇹 Napoli

🇬🇷 Olympiacos

🇨🇿 Slavia Praha



⏳ 26/36 yet to be confirmed. pic.twitter.com/XbIq8kAug6 — Football Rankings (@FootRankings) May 8, 2025

