Παναθηναϊκός: Αρέσει στον Αταμάν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν

Ο Εργκίν Αταμάν έχει δηλώσει πολλές φορές πως δεν υπάρχει βιασύνη αναφορικά με τις μεταγραφές, ωστόσο έδειξε με τον δικό του τρόπο ότι του αρέσει ο παίκτης των Τζαζ Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού αποκάλυψε πως «τσεκάρει» την περίπτωση του άσου των Τζαζ, ψάχνοντας έναν παίκτη που δεν θα διαταράξει τις ισορροπίες και να δίνει ανάσες στον Λεσόρ.

Δείτε στιγμιότυπα από τον παίκτη

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν που μετά από κάποια χρόνια στο ΝΒΑ κοιτάζει πλέον και στην Ευρώπη, καθώς από την πρώτη μέρα του Ιουλίου, ο παίκτης έμεινε ελεύθερος, καμία ομάδα δεν κινήθηκε για την απόκτησή του όσο ήταν στη λίστα των waivers και έτσι είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

