Νοκ άουτ για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ ο Καράμπελας

Ο Ζώης Καράμπελας τέθηκε εκτός μάχης για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ Betsson BC για τα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL

Καραμπελας

Χωρίς τον Ζώη Καράμπελα απέναντι στον Ολυμπιακό η ΑΕΚ Betsson BC.

Ο Έλληνας γκαρντ είναι μεν στον πάγκο, αλλά όχι σε κατάσταση για να ενισχύσει τους «κιτρινόμαυρους», όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο λόγος είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 24χρονος άσος στο δεξιό γαστροκνήμιο και μετά τη λήξη του ματς θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Πηγή: sport-fm.gr

Ολυμπιακός ΑΕΚ
