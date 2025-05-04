Νοκ άουτ για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ ο Καράμπελας

Χωρίς τον Ζώη Καράμπελα απέναντι στον Ολυμπιακό η ΑΕΚ Betsson BC.

Ο Έλληνας γκαρντ είναι μεν στον πάγκο, αλλά όχι σε κατάσταση για να ενισχύσει τους «κιτρινόμαυρους», όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ κατά τη διάρκεια του ματς.

Ο λόγος είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 24χρονος άσος στο δεξιό γαστροκνήμιο και μετά τη λήξη του ματς θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

