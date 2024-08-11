Κέντρικ Ναν: Ένα… υπερόπλο στα χέρια του Αταμάν που πάει για MVP

O Παναθηναϊκός τον περασμένο Οκτώβρη έριξε τη… βόμβα με τον Κέντρικ Ναν. Ο παίκτης άφησε την πατρίδα του για πρώτη φορά στην καριέρα του και πίστεψε στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν παρόλο που ήταν… περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη. Με το «καλημέρα» έδειξε τις διαθέσεις του και το τι μπορεί να κάνει στο παρκέ.

Ουσιαστικά ο Ναν ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό της περασμένης σεζόν. Μία… μηχανή στο σκοράρισμα που ήρθε και έδεσε με το υπόλοιπο ρόστερ. Φυσικά, οι συμπαίκτες του,του έκαναν τη δουλειά ακόμα πιο εύκολη μιας και τον βοήθησαν να προσαρμοστεί αμέσως. Φανταστείτε τι θα κάνει τι δεύτερη του σεζόν αν την πρώτη είχε 16 πόντους με 3 ασίστς μέσο όρο στην Euroleague!

