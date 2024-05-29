Μια «μίνι Ολυμπιάδα Εφήβων» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. 384 έφηβοι μαθητές και μαθήτριες 64 γαλλικών σχολείων (14 από τη Γαλλία και 50 από άλλες χώρες του κόσμου) από 39 χώρες και των 5 ηπείρων δίνουν ραντεβού για 6 ημέρες στην Αθήνα αυτήν την εβδομάδα, από 27/05 έως 02/06, σε μια μοναδική νεανική αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση, τους Διεθνείς Αγώνες Νεολαίας 2024.

Φωτογραφίες: Νικόλας Κομίνης

Την όλη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, το σχολείο της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και του Συνδέσμου για τη Γαλλική Διδασκαλία στο Εξωτερικό, οργανισμού ο οποίος εποπτεύει πάνω από 500 σχολεία που ακολουθούν το πρόγραμμα της γαλλικής εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο.

Η τελετή έναρξης έλαβε χώρα την Τρίτη 28/05, 19.30 – 21.00 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, με μοναδική ζωντάνια και όμορφους χορούς από τους μαθητές, ενώ παραβρέθηκαν και έλαβαν το λόγο, μεταξύ άλλων, η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα και η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου για τη Γαλλική Διδασκαλία στο Εξωτερικό. Οι αγώνες περιλαμβάνουν 10 αθλήματα (αρχαίο πένταθλο -δρόμο, ρίψη, άλμα-, τρίαθλο, καγιάκ, μπιτς βόλλεϋ…). Διεξάγονται κυρίως στο Ολυμπιακό Χωριό αλλά και στην πόλη της Αθήνας, καθώς την Πέμπτη 30/05 διοργανώνεται η «Οδύσσεια» στο κέντρο της πρωτεύουσας, με αφετηρία την αγορά στην πλατεία Μοναστηρακίου. Προβλέπονται επίσης επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο καθώς και βραδιές με πολιτιστικές δραστηριότητες και γνωριμία με χορούς και έθιμα της Ελλάδας.

Αυτή η μοναδική συνεύρεση εφήβων από όλες τις γωνιές του πλανήτη φιλοξενείται στην Αθήνα λίγο πριν και στα πλαίσια της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι. Αποτελεί μια κορυφαία στιγμή ελληνογαλλικής συνεργασίας, η οποία παράλληλα φέρνει στις μέρες μας σε επαφή, με πρωτότυπο τρόπο μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού, νέες και νέους που εκπροσωπούν ένα πλήθος χωρών και μια ‘πολυχρωμία’ λαών, γλωσσών και πολιτισμών. Πραγματικά, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, μια μοναδική συνάντηση…

