«Συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Λεχ Πόζναν για τον Βέλντε»

Τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού προβάρει ο Κρίστοφερ Βέλντε. Ο Πολωνός δημοσιογράφος, Σεμπάστιαν Σταζσεφσκι, μεταφέρει την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Λεχ Πόνζναν έχοντας όμως συμφωνήσει και σε λεπτομέρειες της μεταγραφής.

«Ο Κρίστοφερ Βέλντε είναι ένα βήμα από το παίξει στον Ολυμπιακό. Οι λεπτομέρειες έχουν συμφωνηθεί, οι διαπραγματεύσεις είναι στο τελικό στάδιο και όλα δείχνουν ότι ο Βέλντε δεν θα ξαναπαίξει για την Λεχ Πόζναν, η οποία θα κερδίσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ενώ με τα μπόνους να ανέρχεται το ποσό στα 4,5 εκατομμύρια», αναφέρει.

🆕🚨Kristoffer Velde jest o krok od gry w @olympiacosfc‼️ Do ustalenia zostały szczegóły, negocjacje z @LechPoznan są na ostatniej prostej i wszystko wskazuje na to, że Velde w barwach Lecha już nie wystąpi. Kolejorz zarobi blisko 4 mln €, z bonusami kwota może osiągnąć 4,5 mln. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) July 25, 2024

