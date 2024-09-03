Λογαριασμός
Την Τετάρτη το βράδυ στην Αθήνα ο Εβάν Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης για λογαριασμό του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Την Τετάρτη στην Ελλάδα ο Φουρνιέ

Χθες ανακοινώθηκε, αύριο έρχεται! Ο Εβάν Φουρνιέ δεν χάνει ούτε… μέρα και αναμένεται την Τετάρτη στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο οποίος χθες βράδυ πυροδότησε την «βόμβα» του καλοκαιριού με τον 31χρονο Γάλλο.

Ο επί δώδεκα χρόνια ΝΒΑερ θα αφιχθεί, λοιπόν, αύριο (04/09) στην Ελλάδα στις 23:15, με πτήση από Παρίσι με Αir France. Κι όλα δείχνουν πως οι φίλοι των Πειραιωτών θα του ετοιμάσουν εντυπωσιακή υποδοχή.



Μάλιστα την πρώτη του εμφάνιση στο ΣΕΦ, ίσως όχι όμως για να αγωνιστεί, θα κάνει στο φιλικό προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη την Παρασκευή, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
