Super League - ΠΑΟΚ: Έτσι ήρθε το «ναυάγιο» με Χατζηδιάκο

Δίνει «μάχη» με τον χρόνο για στόπερ ο ΠΑΟΚ!



Ο «δικέφαλος του βορρά» θα αναζητήσει, αλλού τον νέο του κεντρικό αμυντικό, καθώς το ναυάγιο στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, επισπεύδει τις διαδικασίες για την εύρεση ενός παίκτη στα μετόπισθεν με τον οποίο ουσιαστικά θα «κλείσει» το ρόστερ.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Δανία με τη φανέλα της Κοπεγχάγης, αφού, όσο, ήταν καλύτερες από εκείνες του ΠΑΟΚ!Πλέον η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, θα αναζητήσει έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου για τα μετόπισθεν, αλλά θα πρέπει να... πατήσει γκάζι, προκειμένου να προλάβει

