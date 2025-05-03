Το Περιστέρι ηττήθηκε με σκορ 102-93 στο ΔΑΚ Γλυφάδας από τον Πανιώνιο, ολοκληρώνοντας έτσι τη φετινή του παρουσία στην Stoiximan GBL στην 8η θέση του πρωταθλήματος.

Στο φινάλε του ματς, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς, ήταν η... ώρα του Βασίλη Ξανθόπουλου!

Ο 41χρονος πολύπειρος γκαρντ πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (03/05) την τελευταία του παρουσία στα παρκέ, βάζοντας τέλος σε μια τεράστια καριέρα 23 ετών!

Εμφανώς συγκινημένος κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τους συμπαίκτες του να του χαρίζουν μια απίστευτη αποθέωση, σηκώνοντάς τον στους ώμους!

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ3 εξέφρασε τα συναισθήματά του για την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του, δηλώνοντας πως νιώθει τυχερός και ευλογημένος με τα όσα έζησε στην καριέρα του με τις Νήαρ Ηστ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Πανελλήνιο, Άρη, ΑΕΚ, Κολοσσό, Ομπραντόριο και Περιστέρι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι πολύ τυχερός κι ευλογημένος που έζησα όλα αυτά που έζησα γιατί ήμουν ένα παιδί χωρίς τεράστιο ταλέντο, αλλά επειδή αγαπούσα αυτό που έκανα και δεν περίμενα να μου δώσει κάτι πίσω, το μπάσκετ μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Δυστυχώς ήθελα να τελειώσω με νίκη την καριέρα μου, αλλά δεν πειράζει.

Παίζουν ρόλο οι νίκες γιατί είναι ένα άθλημα που θες να κερδίζεις. Παρ' όλα αυτά όλες οι στιγμές που έζησα, οι πολύ καλές, αλλά και οι δύσκολες, είναι αυτές που μένουν στο τέλος της καριέρας μου μαζί με τις πολύ δυνατές φιλίες που έκανα μέσα από το μπάσκετ. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για τις στιγμές που έζησα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.