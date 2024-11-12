Ολοταχώς για Βελιγράδι το Final Four της Ευρωλίγκας

Ολοταχώς για Βελιγράδι το Final Four της φετινής Ευρωλίγκας!

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της σημερινής (12/11) Γενικής Συνέλευσης της διοργανώτριας αρχής, απορρίφθηκε η επιλογή του Άμπου Ντάμπι, με τη σερβική πρωτεύουσα να αποτελεί πλέον τη μοναδική υποψηφιότητα για να φιλοξενήσει ξανά τους ημιτελικούς και τους τελικούς της κορυφαίας διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόσφεραν 75 εκατ. ευρώ στην προσπάθειά τους να διεξάγουν τα τρία επόμενα Final Four, ενώ οι μέτοχοι της διοργάνωσης είχαν ψηφίσει εξ αρχής υπέρ της επιλογής του Βελιγραδίου, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, αφού δεν αποκλείεται στο κοντινό μέλλον να δούμε Final Four της Ευρωλίγκας στην αραβική χώρα.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το Βελιγράδι και η «Beogradska Arena» θα φιλοξενήσουν ξανά το Final Four μετά από το 2022, όταν είχε συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός, τερματίζοντας τελικά τέταρτος, και με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο, ενώ στη σέρβικη πρωτεύουσα είχε διεξαχθεί και το Final Four του 2018, με τη «βασίλισσα» να ανεβαίνει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Πλέον, το μόνο που απομένει για να οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του φετινού Final Four στο Βελιγράδι είναι η τελική έγκριση, έτσι ώστε να έρθει και η ανακοίνωση.

