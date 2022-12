Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε τη διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με 32 ομάδες το 2025

Αυτό που φημολογούνταν καιρό επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων να αποτελείται από 32 ομάδες και η διεξαγωγή του να έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2025.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη τύπου δήλωσε πως η διοργάνωση θα λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια και ο νικητής θα λαμβάνει πλην του τροπαίου το υπέρογκο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

🎙️ “The 32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup.”



FIFA president Gianni Infantino has announced the new Club World Cup competition will start in 2025 🏆🌎 pic.twitter.com/BE9V4k1xb7