New York Times: «Υπογράφει στην 'Ιντερ Μαϊάμι ο Μέσι»

«Bόμβα» πυροδότησαν οι «New York Times» αναφορικά με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι!

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της πασίγνωστης εφημερίδας των ΗΠΑ, η Ίντερ Μαϊάμι τα έχει βρει σε όλα με τον Αργεντινό άσο και αναμένεται να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2023 μετατρέποντας τον στον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του MLS.

Το συμβόλαιο του 35χρονου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν εκπνέει στο τέλος της σεζόν και τα σενάρια περί επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα φαίνονται να «καταρρέουν» μετά από την φημολογούμενη μετακίνηση του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Θυμίζουμε ότι η Ίντερ Μαϊάμι ανήκει στην ιδιοκτησία του βετεράνου Άγγλου αστέρα Ντέιβιντ Μπέκαμ, o oποίος ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Μέσι, ενώ προπονητής είναι ο αδερφός του Γκάρι Νέβιλ, Φιλ.

Lionel Messi and Inter Miami are nearing a deal to make the Argentine the highest-paid player in MLS history, per @TimesSport



He would join David Beckham's side following the conclusion of the European season 🌴 pic.twitter.com/A348dt7JvX