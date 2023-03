ΝΒΑ: Πληρώνει... ακριβά τη χειρονομία χρηματισμού ο Λούκα Ντόντσιτς - Δείτε βίντεο

Ο σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 35.000 δολαρίων από το ΝΒΑ για μια ανάρμοστη και αντιεπαγγελματική χειρονομία προς τους διαιτητές, όπως ανακοίνωσε η λίγκα.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/NRBUx4popD

Ο Ντόντσιτς αμφισβήτησε την απόφαση να μην καταλογιστεί τελικά φάουλ στον Ντρέιμοντ Γκριν και έτριψε τα δάχτυλά του προς τον διαιτητή με 1,7 δευτερόλεπτο να απομένει στην τέταρτη περίοδο της εντός έδρας ήττας του Ντάλας με 127-125 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Με αυτή τη χειρονομία ο Ντόντσιτς άφησε να εννοηθεί ότι οι διαιτητές χρηματίστηκαν για να δώσουν τη νίκη στους Γουόριορς.

The NBA has fined Luka Doncic $35,000 for making a money gesture at a referee after a no-call late in the Mavs-Warriors game Wednesday night.pic.twitter.com/MJnjIvd0Yt