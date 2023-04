Μπακς: «Καθαρή» η ακτινογραφία του Γιάννη, αναμένεται να παίξει στο Game 2

Στις θέσεις τους επέστρεψαν οι καρδιές των ανθρώπων των Μπακς με την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στη μέση στο πρώτο ματς των playoffs με τους Χιτ.



Σύμφωνα με τον Shams Charania, η ακτινογραφία που υποβλήθηκε ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι βγήκε «καθαρή», άρα δεν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά.



Από ‘κει και πέρα, η κατάσταση του Έλληνα φόργουορντ θα επανεξεταστεί τις επόμενες ώρες, ωστόσο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στα «ελάφια» ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το δεύτερο ματς της σειράς με την ομάδα του Μαϊάμι.



Στην πρεμιέρα της σειράς οι Χιτ έκαναν το break, καθώς επικράτησαν 130-117, μέσα στο Μιλγουόκι.



