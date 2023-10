Μετά τη νίκη της Ρόμα (4-0) επί της Σερβέτ, ο Ζοσέ Μουρίνιο πήγε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις. Ωστόσο, ο «Special One» αντί να μιλήσει για το παιχνίδι αποφάσισε να πει μια ιστορία.



Το καλοκαίρι λοιπόν σε μια προπόνηση των «τζαλορόσι» κάποια παιδάκια είχαν πάει έξω από το προπονητικό κέντρο της Ρόμα και ζητούσαν να μπουν μέσα. Ο Μουρίνιο λοιπόν τούς άνοιξε την πόρτα να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα.

Ο Ιταλός ωστόσο λέγοντας αυτή την ιστορία είχε δίπλα του το νέο αστέρι της ομάδας, Φραντσέσκο Ντ' Αλέσιο ο οποίος ντεμπούταρε κιόλας χθες.



«Μού είπε ότι κι εκείνος μικρός ήταν έξω από τις προπονήσεις, αλλά κανείς προπονητής δεν άνοιγε τις πύλες. Χαίρομαι που το έκανα εγώ. Τώρα παίζει για τη Ρόμα, στο Europa League, στο Ολίμπικο, μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ας σας μιλήσει ο ίδιος», είπε ο Μουρίνιο και άφησε τον 19χρονο να κάνει δηλώσεις.



⚽️❤️ José Mourinho sharing a wholesome moment with boyhood AS Roma fan Francesco D'Alessio (19) who made his debut in the Europa League last night. 🥹 pic.twitter.com/BF2YBmoOF5