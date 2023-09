Επίσημο: Ανανέωσε με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2027 ο Τσιμίκας

Ρίχνει… άγκυρα στο λιμάνι του Μέρσεϊσαϊντ ο Κώστας Τσιμίκας! Ο Έλληνας αριστερός μπακ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, η οποία με τη σειρά της ανανέωσε την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών ως το 2027.



«Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να επεκτείνω το συμβόλαιό μου. Νιώθω ότι όλες οι θυσίες που έκανα και άλλα πράγματα, η δουλειά που έκανα, όλα αποδίδουν. Αλλά αυτό με κρατά γεμάτο κίνητρο για τα υπόλοιπα. Όπως έχω πει σε πολλές, πάρα πολλές συνεντεύξεις, αυτή η ομάδα έχει πολλά, πολλά πράγματα να πετύχει και ήθελα να γίνω από το πρώτο λεπτό μέρος της», τόνισε ο Τσιμίκας μετά την υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο «Greek Scouser» μετακόμισε στη Λίβερπουλ το 2020, όταν και οι «reds» τον αγόρασαν από τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, ο Έλληνας αμυντικός έχει γράψει 63 συμμετοχές με 12 ασίστ, ενώ highlight της παρουσίας του στη Λίβερπουλ είναι το πέναλτι στον τελικό του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι το 2022, χαρίζοντας το τρόπαιο στην ομάδα.

Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌