Σε εβδομάδα εξελίξεων μπαίνουμε στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, καθώς η ημερομηνία έναρξης της προετοιμασίας πλησιάζει. Κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες για το θέμα του Κώστα Φορτούνη, καθώς σε μια εβδομάδα το συμβόλαιό του τυπικά ολοκληρώνεται και παρότι μέχρι πρότινος υπήρχε θετικό κλίμα για την ανανέωσή του, ακόμη δεν έχει υπογράψει. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες λέγεται πως έρχεται μεγάλη πρόταση για τον 31χρονο άσο από τη Σαουδική Αραβία και ειδικότερα από την Αλ Καλίτζ που αναμένεται να προσλάβει τον Γιώργο Δώνη.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, η Μαρσέιγ λέγεται πως δεν έχει καταθέσει τα όπλα για την απόκτησή του. Ο Μαροκινός δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση επέκτασης ως το 2026 που του έχει γίνει από τους Πειραιώτες και όλα είναι ανοιχτά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ήθελε να μείνει στην ομάδα, αλλά αν υπάρξει αποχώρηση, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αποκτήσουν δύο φορ μέχρι το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Στη λίστα για τον επιθετικό βρίσκονται ο Μιγκέλ Μπόρχα και ο Στιβ Μουνιέ. Η πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς η Ρίβερ Πλέιτ δεν θέλει να τον χάσει και ο Κολομβιανός φορ έχει συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2025. Όσο για τον άσο από το Μπενίν, μένει ελεύθερος σε λίγες μέρες από την Μπρεστ, αλλά έχει συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων και από την Αλ Αχλί που του προσφέρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.

Σε ό,τι αφορά στον στόπερ, η υπόθεση του Νταβίντ Κάρμο χρειάζεται υπομονή, καθώς η Πόρτο έχει διαμηνύσει πως θέλει να τον δει στην προετοιμασία προτού αποφασίσει για το μέλλον του, ενώ Γουλβς και Λέστερ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός, ανεξάρτητα από την υπόθεση αυτή που θα περιμένει γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει πολύ τον Πορτογάλο, κινείται και για άλλον στόπερ με τον Λιάνκο να αρέσει πολύ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος θέλει να αποχωρήσει από την Αλ Γκαράφα και δείχνει θετικός για τον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από την πατρίδα του.

