Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Το φινάλε για τη μάχη της δεύτερης θέσης: ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ, Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή ρέφερι, Ηρακλή Τσίκινη.

Θέμα: Η ομάδα των θαυμάτων. Στο studio ο μεγαλομέτοχος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας.

Ρεπορτάζ: Τι θα γίνει με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Απαντά ο Δημοσθένης Κουπτσίδης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Αποκάλυψη: Τρεις ελληνικές ομάδες στο επίκεντρο του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

