Conference League: Αλύγιστη Μπέτις, έκοψε το σερί της Φιορεντίνα και έγραψε ιστορία

Θα τη θυμάται για πάντα αυτήν τη βραδιά ο κόσμος της Μπέτις. Οι Ανδαλουσιάνοι έφυγαν με το 2-2 (έπειτα από παράταση) από την έδρα της Φιορεντίνα και έκλεισαν θέση για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Απέναντί τους θα βρεθεί στις 28/5 με φόντο το τρόπαιο του Conference League η Τσέλσι. Με τους Λονδρέζους να φτάνουν πολύ άνετα στον στόχο τους.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι είχε να υπερασπιστεί το 2-1 του «Βιγιαμαρίν» και προηγήθηκε στο πρώτο μέρος, αλλά είδε τους γηπεδούχους να βγάζουν αντίδραση, φέρνοντας τη μονομαχία στα ίσα.

Συγκεκριμένα, ο Άντονι με τρομερή εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ στο 30’, πανηγυρίζοντας έξαλλα για το γεγονός ότι άνοιξε τον δρόμο προς τον τελικό για τους Ανδαλουσιάνους.

Ωστόσο, στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Γκόζενς, ισοφαρίζοντας με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μαντραγκόρα. Γκολ-καρμπόν πέτυχαν στο 42’ οι «βιόλα», με τον Αντλί να εκτελεί κόρνερ από την απέναντι πλευρά και ο Γκόζενς κυριάρχησε ξανά στον αέρα, σημειώνοντας το 2-1.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία στο 89ο λεπτό για το 2-2, που θα της έδινε την πρόκριση πριν την παράταση. Ωστόσο, ο Ντε Χέα είχε «όχι» σε Άντονι και Εζαλζουλί. Στις καθυστερήσεις ο Μπακαμπού είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία, αστοχώντας με προβολή από κοντά.

Στο 98’ οι «μπέτικος» έγιναν και πάλι αφεντικό για την πρόκριση. Έπειτα από αντεπίθεση, ο Ρουιμπάλ ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα με την κάθετη μπαλιά του και ο Άντονι έκανε το γύρισμα απ’ τα δεξιά για τον Εζαλζουλί που εκτέλεσε από κοντά για το 2-2.

Η Μπέτις διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμά της και έτσι δεν επέτρεψαν στους «βιόλα» να πάνε για 3η σερί χρονιά στον τελικό του Conference League. Όπου ηττήθηκαν με 2-1 από τη Γουεστ Χαμ το 2023 στην Πράγα και με 1-0 στην παράταση από τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena.

