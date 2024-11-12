Πόζαρε με φανέλα του Παπανικολάου ο Τζόρτζεβιτς

Ένα ιδιαίτερο δώρο φαίνεται πως έλαβε ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος πόζαρε με μία υπογεγραμμένη φανέλα του Κώστα Παπανικολάου.

Ο θρύλος του Ολυμπιακού δημοσίευσε story στο Instagram όπου φορά τη χρυσή εμφάνιση του αρχηγού της ομάδας μπάσκετ των Πειραιωτών, με τη φανέλα να φέρει τις υπογραφές των παικτών της ομάδας.

Με τη δημοσίευση αυτή, ο Τζόλε ευχαρίστησε τον έμπειρο φόργουορντ.

