Υποψήφια με τον συνδυασμό «Πρώτα το Μπάσκετ» του Παναγιώτη Φασούλα θα είναι στις εκλογές της ΕΟΚ (15/9) η Κέλλυ Γιαννάκη, κόρη του Παναγιώτη Γιαννάκη. Μάλιστα ο επικεφαλής του συνδυασμού έκανε γνωστό πως προορίζει και τον ίδιο τον «δράκο» για κομβική θέση αναλαμβάνοντας όλο το προπονητικό πρόγραμμα, όλων των ηλικιών, στο ελληνικό μπάσκετ.



Η ανακοίνωση:

Ο συνδυασμός «Πρώτα το Μπάσκετ» ανακοινώνει με μεγάλη περηφάνια τη συμπόρευση του Παναγιώτη Φασούλα με την Κέλλυ Γιαννάκη, στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Όχι μια εκλογική νίκη, αλλά νίκη τού μπάσκετ!Η Κέλλυ Γιαννάκη, κόρη τού Παναγιώτη Γιαννάκη, με βαρύ βιογραφικό και πολύ σημαντική διαδρομή, έχει τελειώσει το ACS στην Αθήνα και έχει σπουδάσει στο Adelphi University της Νέας Υόρκης με BSc στο Sports Management & Marketing.Μετρά χρόνια εμπειρίας στον στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας, στις σχέσεις των Μέσων, «χτίζοντας» το όνομα και τη φήμη των οργανισμών, με τους οποίους συνεργάστηκε. Σχεδίασε και εκτέλεσε στρατηγικές εκστρατείες δημοσίων σχέσεων, με δημιουργία περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων Τύπου, άρθρων, αναρτήσεις ιστολογίου, περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, podcast και υλικό μάρκετινγκ.Η Ψηφιακή Επικοινωνία είναι άλλο ένα πεδίο που δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα έχει εμπειρία στη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων και στη διαχείριση προϋπολογισμού (στον ίδιο τομέα). Digital Marketing, με ευθύνες που καλύπτουν ευρύ φάσμα εργασίας. Ασχολείται με την έρευνα και ανάλυση της αγοράς, τη μέτρηση της απόδοσης, μέσα από καμπάνιες, μηνύματα και ψηφιακή παρουσία.Στην γκάμα των συνεργασιών της, χορηγικά πακέτα με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη F1 McLaren Mercedes, το UEFA Champions League, τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, το Athens Fashion Week και άλλα.«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Φασούλα για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Από μικρό παιδί, μεγαλώνοντας σε μια άκρως μπασκετική και αθλητική οικογένεια, έχουν εμποτιστεί βαθιά μέσα μου αξίες, όπως η σημασία της συνεργασίας, το ήθος, η σκληρή δουλειά και η μαχητικότητα. Έμαθα από πρώτο χέρι ότι αν δεν προσπαθήσεις και δεν τσαλακωθείς δεν πετυχαίνεις τίποτα. Προσπαθώ να ακολουθώ -όσο καλύτερα μπορώ- το παράδειγμα του ήρωα μου και πατέρα μου, Παναγιώτη Γιαννάκη, που με εμπνέει καθημερινά. Θα προσπαθήσω να υπηρετήσω το μπάσκετ για το κοινό καλό. Το όραμα μου για το άθλημά μας έχει βρει συμπαίκτες δυο θρύλους του παγκόσμιου μπάσκετ, τον Παναγιώτη Φασούλα και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Δυο άνθρωποι που έχουν πετύχει μαζί -ως συμπαίκτες- το έπος του ‘87 δίνοντας στις επόμενες γενιές, αλλά και στον απλό Έλληνα την πίστη ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, τα οποία μας φαίνονται αδύνατα. Δυο άνθρωποι που έχουν δείξει ο κάθε ένας ξεχωριστά ότι πιστεύουν στα νέα παιδιά και έχουν την υπομονή να παλέψουν, προκειμένου το μπάσκετ να ανθίσει σε όλα τα επίπεδα. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα, δηλώνοντας «παρούσα» και βάζοντας… Πρώτα το Μπάσκετ» δήλωσε η Κέλλυ Γιαννάκη.» τόνισε ο Παναγιώτης Φασούλας.

