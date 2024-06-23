«Έντονο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτηση του Κάρσντορπ από τη Ρόμα»

Συνδέουν την ΑΕΚ με τον Ρικ Κάρσντορπ στην Ιταλία!

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, η Ένωση ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του 29χρονου Ολλανδού, ο οποίος ανήκει στη Ρόμα και αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, ο Κάρσντορπ, ο οποίος μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «τζιαρολορόσι» και βρίσκεται υπό παραχώρηση, με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο τρεις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας εντάχθηκε στη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017, έχοντας έκτοτε πραγματοποιήσει 157 εμφανίσεις, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στη Φέγενορντ.

