Έκλεισε το ματς της δεκαετίας - Συμφώνησαν Φιούρι-Ούσικ

Είναι σίγουρα το ματς της χρονιάς και το καλύτερο των τελευταίων ετών και ενδεχομένως της δεκαετίας. Ο Τάισον Φιούρι και ο Αλεξάντερ Ούσικ συμφώνησαν να κοντραριστούν σε ένα παιχνίδι που θα φέρει όλες τις ζώνες όλων των ομοσπονδιών σε έναν αθλητή, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στη heavyweight κατηγορία.

Οι δύο αθλητές μετά από μικρό χρονικό διάστημα συζητήσεων συμφώνησαν σε όλα για τη διεξαγωγή του αγώνα με τις ομάδες τους μάλιστα να ενημερώνουν τις ομοσπονδίες για το deal και να ζητούν το ΟΚ για να προχωρήσουν στην υπογραφή των συμβολαίων και τον ορισμό της ημερομηνίας.

WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG