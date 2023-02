Η ποδοσφαιρική ακαδημία της Μπενφίκα η κορυφαία στον κόσμο

H Μπενφίκα έχει την κορυφαία ακαδημία ποδοσφαίρου στον κόσμο. Αυτό προκύπτει από την τελευταία ανάλυση του CIES Football Observatory.

Το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, που κατατάσσει ομάδες σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τη συνολική εκτιμώμενη μεταγραφική αξία των παικτών από τις ακαδημίες (τουλάχιστον τρία χρόνια μεταξύ 15 και 21 ετών) που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 50 επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Η Μπεφνίκα βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με συνολική αξία παικτών από τις ακαδημίες 670 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατανέμεται μεταξύ 104 παικτών, εκ των οποίων 151 εκατομμύρια ευρώ για 20 ποδοσφαιριστές των οποίων τα μεταγραφικά δικαιώματα εξακολουθούν να ανήκουν στην πορτογαλική ομάδα.

Τσέλσι (78 παίκτες/630 εκατ. ευρώ) και Μπαρτσελόνα (102 παίκτες/581 εκατ. ευρώ) ολοκληρώνουν το βάθρο.

