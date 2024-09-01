Παναθηναϊκός: Επαφή με top «οκτάρι» για μεταγραφή

Στον Παναθηναϊκό είναι όλοι πολύ ικανοποιημένοι με την πρόκριση της ομάδας στο League Stage του Conference League. Η ομάδα πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Καλλιθέα ενώ παράλληλα συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Το Τριφύλλι εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή και έτσι μπήκαν επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ στα «πράσινα» ταμεία.

