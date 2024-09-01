Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Επαφή με top «οκτάρι» για μεταγραφή

Οι «πράσινοι» χτύπησαν την πόρτα ενός πρωτοκλασάτου παίκτη στη μεσαία γραμμή ο οποίος αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα

Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό είναι όλοι πολύ ικανοποιημένοι με την πρόκριση της ομάδας στο League Stage του Conference League. Η ομάδα πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Καλλιθέα ενώ παράλληλα συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Το Τριφύλλι εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή και έτσι μπήκαν επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ στα «πράσινα» ταμεία.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark