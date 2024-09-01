Tα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ενόψει της αποψινής αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αντίπαλο την Athens Kallithea μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Tάσος Νικολογιάννης.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού μίλησε αρχικά για τη δυσκολία του αποψινού ματς, τονίζοντας ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τελείως την εικόνα του συγκριτικά με εκείνα των δυο πρώτων αγωνιστικών απέναντι σε Asteras AKTOR και Λεβαδειακό, αλλά και να μπει δυνατά στη Λεωφόρο, προκειμένου να σκοράρει γρήγορα.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα εκτίμησε ότι σε αυτή θα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μαξ στην άμυνα, ενώ είναι... ανοικτό τουΑράο στο «6». Τσέριν & Μπακασέτας θα βρίσκονται λογικά στον άξονα με τους Μαντσίνι, Τζούριτσιτς και Σπόραρ στην επίθεση.

Για τα μεταγραφικά ο Τάσος Νικολογιάννης, ανέλυσε τα δεδομένα για τον Άντραζ Σπόραρ, αλλά και τις τελευταίες... πινελιές που αναμένεται να βάλουν στο ρόστερ τους οι «πράσινοι».

