Απογοητευμένος και έντονα δυσαρεστημένος με τους χειρισμούς της Ευρωλίγκας στην υπόθεση της Ντουμπάι BC, εμφανίστηκε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποκάλυψε ότι η κορυφαία λίγκα της Ευρώπης έχει κλειστές τις… πόρτες της και πως δεν βλέπει –τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον- τη συμμετοχή της Ντουμπάι BC εκεί.

Από ‘κει και πέρα, ο Βόσνιος αναφέρθηκε στο μπάτζετ της ομάδας του και ξεκαθάρισε πως στόχος της δεν είναι τα παράλογα έξοδα όπως κάνουν οι ποδοσφαιρικές Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η παραγωγή εσόδων μέσω ενός βιώσιμου πρότζεκτ.

«Το πρότζεκτ μας είναι διαφορετικό. Είχαμε 20 ευκαιρίες να αγοράσουμε ομάδα από την Ευρωλίγκα ή την Αδριατική λίγκα, αλλά δεν το κάναμε. Δεν είμαστε σαν την Παρί Σεν Ζερμέν ή τη Μάντσεστερ Σίτι στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία λίγκα στο Ντουμπάι και να υπογράψουμε τους καλύτερους παίκτες όπως κάνουν στη Σαουδική Αραβία στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν το κάναμε. Το Ντουμπάι είναι ένα εμπορικό brand όπως η Adidas ή η Nike, καθώς έχει στόχο να βγάλει χρήματα.

Δεν θέλουμε να ξοδεύουμε αλόγιστα. Έχουμε ένα εντυπωσιακό γήπεδο και μία ποιοτική περιοχή, οπότε είναι πιο εύκολο να πουλήσουμε τα δικαιώματα και να έχουμε καλούς χορηγούς», είπε αρχικά ο Βόσνιος GM στην «El Correo» και πρόσθεσε:

«Αρνούμαι κατηγορηματικά όλα αυτά που ακούγονται για ξέπλυμα χρήματος, πετρέλαια και ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά είναι ανοησίες, ψέματα και δείχνουν έλλειψη κουλτούρας και γνώσης. Είναι σαν να λέμε ότι είναι το ίδιο η Ισπανία με τη Γαλλία ή Λιθουανία με τη Ρωσία».

Για το μπάτζετ της ομάδας και ότι θα κόστιζε 4 εκατ. ευρώ: «Σ’ αυτό είπε ψέματα και απολογούμαι. Ξοδέψαμε 3,25 εκατ. ευρώ για την ομάδα, καθώς ήθελε αρκετός κόσμος να έρθει στο Ντουμπάι. Νιώθουμε έκπληκτοι με την επιθυμία τόσο καλών παικτών που ήθελαν να έρθουν με τις οικογένειές τους νιώθοντας ασφάλεια, με καλή ποιότητα ζωής και όχι για τα χρήματα. Γι’ αυτό και κρατήσουμε τα υπόλοιπα 750.000 ευρώ, εάν θα τα χρειαστούμε στο μέλλον».

Για τα σενάρια που κυκλοφορούσαν αναφορικά με τη συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα απευθείας ή μέσω του Eurocup: «Αυτή την στιγμή είμαστε στην Αδριατική λίγκα. Είναι η μία από τις προοπτικές για την επέκταση της ομάδας στο μέλλον. Όλα τα σπορ είναι στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου είναι και το Ντουμπάι. Έχουμε εδώ ματς ΝΒΑ και το 2027 θα φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το μόνο που λείπει είναι η Ευρωλίγκα. Άρα, είτε είναι πολύ έξυπνοι εκεί, είτε… Και παράλληλα εκείνοι καυχιούνται για τις οικονομικές δυνατότητές τους. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω πάνω σ’ αυτό, καθώς θα άναβα πολλές… φωτιές».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε η Ντουμπάι BC έχει προτάσεις από πέντε διοργανώσεις για να παίξει τη σεζόν 2025/26 και καμία από αυτές δεν είναι η Ευρωλίγκα: «Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την επιλογή διοργάνωσης. Και από τις πέντε λίγκες, η Ευρωλίγκα δεν είναι στη λίστα. Η μόνη προθεσμία που έχουμε βάλει σε εμάς είναι να ξέρουμε που θα επεκταθούμε διαφημιστικά την επόμενη σεζόν σε μία από αυτές τις διοργανώσεις, μαζί με την Αδριατική λίγκα».

Για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωλίγκα: «Διαπραγματευόμασταν με την Ευρωλίγκα για πάνω από τρία χρόνια. Ξοδέψαμε πολλές ώρες και ενέργεια για να τους εξηγήσουμε το πρότζεκτ μας και να το καταλάβουν. Δεν ήταν πρόβλημα για εμάς, αλλά είναι πρόβλημα για την Ευρωλίγκα και την κατάστασή της. Νομίζω ότι αυτή την στιγμή σε μία κατάσταση που δεν μπορούν να δεχτούν κάποιον, μέχρι να φτιάξουν την κατάσταση μέσα στο… σπίτι τους. Αλλά, ακόμη και να την φτιάξουν, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι».

Για τον δισταγμό των ομάδων να παίξουν στο Ντουμπάι που απαιτεί μέχρι και επτά ώρες πτήσης: «Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί η Ευρώπη έχει πολλές ομάδες με σχεδόν τις ίδιες ώρες πτήσης. Να κάνεις παράπονα για την πόλη με τις περισσότερες απευθείας πτήσεις στον κόσμο; Ανάμεσα στην Ευρωλίγκα, το Eurocup και την Αδριατική λίγκα υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν έχουν απευθείας πτήση. Γιατί όχι το Ντουμπάι και ναι σε Ρωσία, Κανάρια Νησιά ή Ισραήλ; Θα πρέπει να μας χτίσουν ένα μνημείο που θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη και θέλουμε να τους προσφέρουμε ένα διαφημιστικό και αθλητικό επίπεδο που δεν έχουν δει ποτέ».

Με τα τωρινά δεδομένα η Ντουμπάι BC δεν θα μπει στην Ευρωλίγκα, σύμφωνα με τον Καμενιάσεβιτς: «Αυτή την στιγμή δεν θα γίνει. Αν εξαρτιόταν από τις Μπασκόνια, Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα ναι, αλλά δεν είναι όλοι. Η Ισπανία με έχει εντυπωσιάσει με την οπτική της. Ακόμη και η Βαλένθια. Προσπαθούν να βρουν περισσότερες πηγές για να επιβιώσουν. Πιστεύουν ότι είμαστε η λύση. Αλλά, η Ευρωλίγκα γενικά δεν μας πιστεύει και θεωρεί ότι είναι στον σωστό δρόμο. Νιώθω άσχημα που δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό μαζί, γιατί είναι γνωστό ότι το ΝΒΑ θέλει να έρθει στην Ευρώπη και σκοπεύει να διοργανώσει ένα τουρνουά».

