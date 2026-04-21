Το «ξεκάθαρο» και «απερίφραστο» αίτημά του να αρθεί η βουλευτική του ασυλία επανέλαβε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, κάτι το οποίο ζήτησε από την πρώτη στιγμή που έφτασε το διαβιβαστικό στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θεωρώ πως το διαβιβαστικό στη Βουλή έχει νομικά άλματα και εικασίες. Υπενθυμίζω ότι γράφει επί λέξει πως ούτε καν αποπειράθηκα κάποια παράνομη πράξη σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου, δηλώνοντας πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. «Εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένω να κλείσει αυτή η υπόθεση όπως αρμόζει σε ένα κράτος-δικαίου».

Και κατέληξε λέγοντας:

«Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν υπάρχει η έννοια της συλλογικής ευθύνης. Μακριά λοιπόν από λαϊκά δικαστήρια, μακριά λοιπόν από τσουβαλιάσματα. Εδώ μιλάμε για προσωπικότητες, μιλάμε για ανθρώπους και καλά θα κάνουν όλοι να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ που φτάσαμε τη λύση πρέπει να τη δώσει το κράτος δικαίου».

Πηγή: skai.gr

