«Κανένας δεν έχει μείνει στην πολιτική επειδή έβριζε τους απέναντι» ήταν το πρώτο σχόλιο του Κωστή Χατζηδάκη, κληθείς να σχολιάσει μιλώντας στον ΣΚΑΪ την κόντρα και τις αλληλομηνύσεις μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Το τελευταίο διάστημα που είμαι στη Βουλή, όποτε πάω να μιλήσω από την αρχή της τοποθέτησής μου μέχρι και το τέλος η κ. Κωνσταντοπούλου διακόπτει συνεχώς σχολιάζοντας. Εγώ όμως συνεχίζω να μιλάω, δεν είμαι για αυτό το σπορ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπροέδρος της κυβέρνησης.

Όπως είπε, παντού υπάρχουν κάποιοι γραφικοί που επιτρέπουν στον εαυτό τους αυτές τις ακρότητες. «Νομίζω υποχρέωσή μας είναι να μένουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, όταν κάποιος επιτίθεται και διακόπτει συνεχώς με οξύτατες και προσβλητικές εκφράσεις, από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον απέναντι να αυτοσυγκρατείται και να δίνει πάντοτε τόπο στην οργή», υπογράμμισε. «Όταν σε λέει όπως τον είπε τον κ. Γεωργιάδη, να πεις "ευχαριστώ πολύ, έχετε δίκιο";

«Η επιλογή δεν είναι μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, αλλά μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις πιθανές συνεργασίες στις επόμενες εκλογές του 2027, με τον κ. Χατζηδάκη να επισημαίνει πως «είμαστε κυρίαρχος λαός και θα κάνουμε τις επιλογές μας».

«Αυτήν την ώρα, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, η επιλογή τελικά δεν είναι μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. Είναι μεταξύ ορθολογισμού και ανορθολογισμού. Ό,τι και να καταλογίζεις στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να δουλέψει συστηματικά, παράγοντας αποτελέσματα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά έχεις άκρατη δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν ψεκασμένες θεωρίες», δήλωσε αμέσως μετά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς ποιον άλλον θα τοποθετούσε στις δυνάμεις του ορθολογισμού, ο ίδιος απάντησε «εν μέρει το ΠΑΣΟΚ», το οποίο όμως έχει ροπή να εγκαταλείπει τον εαυτό του ως κόμμα της Κεντροαριστεράς και να ρέπει προς την υπερβολή. «Το πρόβλημα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς να σπαταληθούν οι θυσίες και οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια», είπε.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Δεν θέλει κανένας να συνεργαστεί με τη ΝΔ, αλλά δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους. Εδώ αποδεικνύεται αυτό περί ανορθολογισμού: είσαι υπέρ της απλής αναλογικής, αυτή μαθηματικά οδηγεί σε συνεργασίες, αυτοί δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους, επομένως πού πάει το πράγμα; Πώς θέλουν να κυβερνήσουν ως εναλλακτική λύση για τη χώρα, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι σε έναν εμφύλιο πετροπόλεμο;

