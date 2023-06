Μητσοτάκης από την Πάτρα: Το Λιμενικό θα σώζει ζωές και εμείς θα προστατεύουμε τα σύνορά μας Πολιτική 12:15, 19.06.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα βρίσκεται ο πρόεδρος της ΝΔ- Πρώτος στόχος μας είναι οι καλύτεροι μισθοί - Όσο μεγαλύτερο ποσοστό λάβουμε στις εκλογές, τόσο πιο βαριά θα είναι η ευθύνη