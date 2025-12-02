Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιοποίηση της οδικής ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις για το Κτηματολόγιο. Τη νομοθετική πρωτοβουλία στήριξε η Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ομιλία του υπογράμμισε τη σοβαρότητα του ζητήματος της οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας το υψηλό ανθρώπινο κόστος, καθώς σχεδόν δύο ζωές χάνονται καθημερινά στους δρόμους. Παρά τη βελτίωση της κατάστασης λόγω νέων μέτρων και οδικών αξόνων, τόνισε ότι «όσο ένας άνθρωπος χάνεται σε τροχαίες συγκρούσεις, δεν πρέπει να σταματήσουμε».

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε πως η εγκατάσταση καμερών σε επικίνδυνα σημεία και το νέο «Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων» αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πέρα από τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Επισήμανε ότι οι κύριες αιτίες ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου, η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απαιτούν άμεσα τεχνικά μέτρα. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «η κοινωνία θέλει ασφάλεια, από κάμερες που θα είναι εκεί έξω και θα λειτουργούν».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, με τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι το νέο πλαίσιο είναι απολύτως συμβατό με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Η τελική ευθύνη για τη βεβαίωση των παραβάσεων ανήκει πάντα σε άνθρωπο, ενώ όλες οι τεχνικές προδιαγραφές θα ελεγχθούν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το νέο σύστημα φέρνει σημαντικές βελτιώσεις έναντι του προηγούμενου, που βασιζόταν σε ξεπερασμένο εξοπλισμό και χρονοβόρες διαδικασίες. Πλέον, η ειδοποίηση για παράβαση γίνεται άμεσα και ψηφιακά, η διαδικασία ένστασης απλοποιείται και η πληρωμή των προστίμων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «δεν είναι ένα εισπρακτικό μέτρο», αλλά στόχος είναι η πρόληψη των παραβάσεων μέσω της διαφάνειας και της παρουσίας των καμερών.

Σχετικά με τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Παπαστεργίου διαβεβαίωσε ότι παραμένουν ακέραια στους δήμους και θα γίνεται πλέον πραγματική είσπραξή τους, καθώς το νέο πλαίσιο βελτιώνει σημαντικά την εισπραξιμότητα, η οποία μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα χαμηλή.

Όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, το νέο πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει ανοικτά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα, προσφέροντας σε φορείς, ερευνητές και την τοπική αυτοδιοίκηση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Ο υπουργός τόνισε τη σημασία της γνώσης των σημείων όπου γίνονται παραβάσεις και των συνθηκών τους, ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή διοικητική αλλαγή, αλλά απάντηση σε μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη για μείωση των συγκρούσεων στους δρόμους και διάσωση ζωών. Συνεργάστηκαν τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη για την κατάρτιση του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί «ένα ολοκληρωμένο και απολύτως λειτουργικό εργαλείο» για την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ευρωπαϊκά πρότυπα

Σχετικά με την εναρμόνιση των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο υπουργός επισήμανε ότι η συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Τόνισε ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν πολλαπλάσια χαμηλότερη ακτινοβολία σε σχέση με τα ίδια τα κινητά τηλέφωνα, ειδικά όταν αυτά λειτουργούν με αδύναμο σήμα.

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε πως η εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ποιότητας των επικοινωνιών και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των πολιτών, ενώ κάλεσε σε απομάκρυνση από αδικαιολόγητες φοβίες που δεν επιβεβαιώνονται από την επιστημονική κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

