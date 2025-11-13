O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να πραγματοποιήσει αυθημερόν επίσκεψη στην Αθήνα την Κυριακή. Αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα.

Το πρόγραμμα παραμένει υπό διαρκή προσαρμογή για λόγους ασφαλείας, ωστόσο η άφιξή του εκτιμάται ότι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέρει η Καθημερινή.

Αρχικά αναμένεται να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατόπιν θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αργότερα αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι του το καλοκαίρι του 2023. Τότε είχε συναντηθεί με την τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή: skai.gr

