Σαφές μήνυμα για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού και ταυτόχρονα για έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων της Λέσβου, έστειλε από τη Μυτιλήνη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Κατά τις διαδοχικές συσκέψεις με εκπροσώπους της τοπικής παραγωγής, της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, με δεδομένο ότι η εξέλιξη αυτή αφορά, όχι μόνο την κτηνοτροφία της Λέσβου, αλλά συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία. Όπως είπε, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης, ωστόσο, ως κρίσιμο στοίχημα παραμένει η ανάσχεση της διασποράς.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι ήδη ισχύουν αυξημένες αποζημιώσεις για ζώα που θανατώνονται λόγω πανώλης και ευλογιάς, με ανώτατο ποσό τα 250 ευρώ ανά ζώο, το οποίο, όπως είπε, είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, τόνισε ότι προβλέπεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος, καθώς και για τις ζωοτροφές, λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στη βόσκηση. Για την ανασύσταση των κοπαδιών, είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία όμως μπορούν να ενεργοποιηθούν, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έξι μήνες μετά την καταγραφή του τελευταίου κρούσματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη πιστής εφαρμογής των κανόνων βιοασφάλειας για διάστημα 40 ημερών, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εκρίζωση του ιού. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν η κατάσταση δεν ελεγχθεί στη Λέσβο, ο κίνδυνος θα επεκταθεί στο σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει δίπλα σε όσους υποστούν συνέπειες από τη νόσο, αλλά ξεκαθάρισε ότι χωρίς συνεργασία και υπευθυνότητα από όλους, η οικονομική στήριξη από μόνη της δεν αρκεί. Όπως τόνισε, η εμπειρία από την περσινή έξαρση της ευλογιάς, που σημειώθηκε μετά από χαλάρωση των μέτρων ενόψει του Πάσχα, καθιστά αναγκαία την αποφυγή ανάλογων κινήσεων και αυτή τη φορά.

Σε ό,τι αφορά την πορεία που θα ακολουθηθεί, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι στη Λέσβο βρίσκονται από χθες ειδικοί επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους της διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου, εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από την εξάπλωση της νόσου και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής υπάρχει θετική αποτίμηση για τις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει νέα επανεκτίμηση της κατάστασης, με βάση την επιστημονική γνώση και την ίδια την εξέλιξη των κρουσμάτων.

Απαντώντας σε ερώτημα για την αγορά, ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε τη βαρύτητα του νησιού για την ελληνική κτηνοτροφική παραγωγή, σημειώνοντας ότι συμβάλλει, τόσο στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στις εξαγωγές όσο και στη διάθεση περισσότερων από 70.000 αμνοεριφίων την περίοδο του Πάσχα. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι στην παρούσα φάση προέχει η αυστηρή επιτήρηση των μετακινήσεων και η πορεία της ιχνηλάτησης, από την οποία θα εξαρτηθούν και οι δυνατότητες του επόμενου διαστήματος.

Για το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η περίπτωση του αφθώδους πυρετού διαφέρει από εκείνη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο και μέθοδος DIVA. Τόνισε ωστόσο, ότι ένας τέτοιος δρόμος συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες, αφού η χώρα θα χάσει το καθεστώς της «ελεύθερης χώρας» για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα περιορισμούς ή αποκλεισμό των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων από αγορές τρίτων χωρών. Αυτό, όπως είπε, θα έχει άμεση επίπτωση στις εξαγωγές. Για τον λόγο αυτό, στόχος είναι να κλείσει ο κύκλος της κρίσης χωρίς να χρειαστεί να ληφθεί απόφαση για εμβολιασμό, αν και τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν από την πραγματική εξέλιξη της κατάστασης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευθύνης για την εφαρμογή των μέτρων, ο υπουργός εξήγησε ότι το ΥΠΑΑΤ έχει την υποχρέωση να καθορίζει, βάσει της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται, ενώ η εφαρμογή και η επιτήρησή τους ανήκει στις υπηρεσίες των Περιφερειών και ειδικότερα στις ΔΑΟΚ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις, αλλά για κοινή προσπάθεια.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι δήμαρχοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας και Ταξιάρχης Βέρρος, ενώ στη σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους ήταν παρούσα και η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις εκπροσώπων των παραγωγών. Ο γενικός διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου, Μανώλης Κωνσταντιδέλλης, υπογράμμισε ότι χωρίς μέτρα βιοασφάλειας δεν μπορεί να ανακοπεί η κατάσταση, επιμένοντας ότι πρέπει να σταματήσουν οι άσκοπες μετακινήσεις και κάθε πρακτική που μπορεί να διευκολύνει τη μετάδοση του μικροβίου. Τόνισε επίσης, ότι το θέμα του εμβολιασμού δεν έχει τεθεί ακόμη στο τραπέζι, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε εκτός αγορών, όχι μόνο τη Λέσβο, αλλά και συνολικά τη χώρα, με συνέπειες στις εξαγωγές και στην τιμή του γάλακτος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τυροπαραγωγών Λέσβου, Ιγνάτιος Θυμέλης, ανέφερε ότι τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρούνται σε όλη την αλυσίδα, από τους κτηνοτρόφους έως τα τυροκομεία και τα πρατήρια γάλακτος. Όπως είπε, η νόσος έχει μέχρι στιγμής περιοριστεί στη ζώνη προστασίας των τριών χιλιομέτρων, ωστόσο αν υπάρξει διασπορά πέρα από αυτήν, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα μαζικού εμβολιασμού. Σε αυτή την περίπτωση, πρόσθεσε, η Ελλάδα θα χάσει τη δυνατότητα εξαγωγών σε τρίτες χώρες, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

