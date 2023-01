Τουρκία: «Fake news» η κριτική του Economist στον Ερντογάν

Σε «ανεξήγητο μίσος εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου» αποδίδει η Τουρκία την σκληρή κριτική του Economist στον Ερντογάν, την οποία χαρακτηρίζουν ως fake news.

Σε άρθρο της βρετανικής επιθεώρησης αναφέρεται ότι «ο Ερντογάν είναι νταής, οδηγεί την Τουρκία στη δικτατορία», καυτηριάζοντας την απολυταρχική διακυβέρνηση και τις προκλητικές συμπεριφορές του Τούρκου προέδρου.

Στο νέο τεύχος απεικονίζεται η τουρκική σημαία με τη μορφή του Ερντογάν μέσα στην ημισέληνο, και αναδεικνύεται η αρνητική δυτική οπτική για τη συμπεριφορά του Τούρκου ηγέτη.

Μάλιστα, προεδιοποιεί για εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα εν όψει των εκλογών.

«Μια ελαττωματική δημοκρατία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε πλήρη απολυταρχία. Η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής υπό τον ολοένα και πιο απρόβλεπτο πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό.

Το tweet του διευθυντή Επικοινωνίας της Προεδρίας Φαρετίν Αλτούν: «Ξανά τα ίδια: Ο Economist ανακυκλώνει την απεικόνιση της Τουρκίας ως πνευματικά τεμπέλικης, βαρετής και σκόπιμα αδαούς. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα».

Here we go again! The Economist recycles its intellectually lazy, dull, and purposefully ignorant depiction of Türkiye. It seems like they feel obligated to announce the end of Turkish democracy through regurgitating cliches, misinformation and blatant propaganda.