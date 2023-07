Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για την βοήθεια στις πυρκαγιές

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter ευχαριστεί την Αίγυπτο για τη βοήθειά της στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στην Αίγυπτο για την αποστολή 3 πυροσβεστικών ελικοπτέρων για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Ευχαριστώ Αίγυπτο!», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

I want to express our gratitude to Egypt for sending 3 firefighting helicopters to reinforce our efforts in the fight against forest fires. Thank you Egypt! 🇪🇬🇬🇷@AlsisiOfficial