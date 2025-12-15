Του Γιάννη Ανυφαντή

Το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές σχολίασε δηκτικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «προβλέποντας» πως το κόμμα της Κουμουνδούρου δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με προθεσμία λήξης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην επόμενη Βουλή θα είναι το κόμμα εκείνου που έδωσε ταυτότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση με τον Σωκράτη Φάμελλο που κατηγόρησε τον κ. Θεοδωρικάκο πως δεν τα «βάζει» με την ακρίβεια. «Είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια, τελευταίοι στους μισθούς, αυτό είναι κοινωνική χρεοκοπία», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Κάτι πρέπει να κάνετε καταλαβαίνω με τον εξώστη της πολιτικής εξορίας. Κατεβείτε και δεν χρειάζονται τόσο υψηλοί τόνοι λαϊκισμού» σχολίασε αιχμηρά ο Υπουργός ένταση και φωνές στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εσείς δεν θυμάστε από πόσα κόμματα έχετε περάσει και πόσα καπέλα έχετε αλλάξει! Εμείς είμαστε συνεπείς, εσείς έχετε πάει από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος στο άλλο», ανταπάντησε ο κ. Φάμελλος με την κόντρα να μεταφέρεται και στο πεδίο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το βιος του ελληνικού λαού το κλέβουν οι γαλάζιες ακρίδες. Τα “γαλάζια” παιδιά τρώνε με χρυσά κουτάλια», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Υπουργό να απαντά: «Έχετε φτιάξει ένα αφήγημα ότι η ΝΔ είναι κόμμα των πλουσίων και των «Φραπέδων», κομμένο κύριοι. Η ΝΔ είναι μια μεγάλη λαική παράταξη».

«Το κόμμα σας είναι το κόμμα των χασάπηδων και των μαγειρίων», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας νέα φραστική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, μιλώντας για «φασίστα» και «ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος». «Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τοποθετήθηκε ακραίως προσβλητικά για τον κ. Γεωργιάδη. Κατά σαφή παραβίαση του άρθρου 77 του Κανονισμού της Βουλής. Και ζητάμε από το προεδρείο να πάρει τα προβλεπόμενα πειθαρχικά μέτρα» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να ανακοινώνει πως οι αναφορές θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

Πηγή: skai.gr

