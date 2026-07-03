Μαρινάκης: Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του

«Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Στη συνέντευξή του στο Action 24 κληθείς να σχολιάσει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, τόνισε: «Η ΝΔ άντεξε 52 χρόνια να είναι η μόνη μεγάλη παράταξη για δύο λόγους: ο πρώτος λόγος είναι ότι βασίζεται σε μία ιδεολογική βάση, χτίστηκε πάνω σε κάποιες ιδέες όπως τις περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής που προφανώς εξελίσσονται με τον χρόνο, ο δεύτερος λόγος είναι τα πρόσωπα που δεν είναι μόνο οι υψηλά ιστάμενοι. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν σε αυτή την παράταξη χωρίς να περιμένουν τίποτα. Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας σε μία μεγάλη παράταξη: μπορείς να διαφωνείς, μπορείς να διαφοροποιείσαι, μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω -ούτως ή άλλως η πολιτική δεν είναι επάγγελμα- αλλά αν κάθε φορά που δε σ' αρέσει κάτι, πας και κάνεις ένα κόμμα, τότε η ΝΔ γίνεται -αν και δε θα γίνει ποτέ η ΝΔ- Νέα Αριστερά, ΔΗΜΑΡ ή οτιδήποτε άλλο απ' όσα έχουμε ζήσει σ' αυτόν τον πολιτικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει αρχές, αξίες, στελέχη κι έχει μάθει να είναι συμπαγής».

Ερωτηθείς σχετικά τόνισε επίσης ότι την κριτική που κάνει ο κ. Καραμανλής την κάνει εντός παράταξης, «αυτή είναι η μεγάλη διαφορά», δεν έχει φύγει ποτέ από τη ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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