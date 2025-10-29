ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ποιος κανονικοποίησε τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου;

Σκληρή επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου αλλά και στον πρωθυπουργό που «εργαλειοποιεί την Ακροδεξιά», εξαπέλυσε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνοντας ότι «για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η κυρία Λατινοπούλου συνεχίζει να προκαλεί την κοινή γνώμη» και εξηγεί:

«Ξεκίνησε εξυμνώντας τον δικτάτορα της 4ης Αυγούστου και φασίστα Ιωάννη Μεταξά θέλοντας να ξαναγράψει την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Και συνέχισε ζητώντας "να απολυθούν σκουπίδια εκπαιδευτικοί" που κατά τη γνώμη της δεν προσεγγίζουν σωστά τη διδασκαλία του νοήματος των εθνικών επετείων».

Ακολούθως ξεκαθαρίζει: «Όχι στον Ναζισμό και τον Φασισμό είπε πάνδημα ο Ελληνικός Λαός με κορμό της Αντίστασης την ηρωική δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ο όρος ”σκουπίδια” είναι εμπνευσμένος από τη ναζιστική ιδεολογία. Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πόση ευαισθησία έχει η κυρία Λατινοπούλου για την ορθή διδασκαλία της αντιφασιστικής πάλης του ελληνικού λαού».

Γενικεύοντας καταλήγει: «Το μείζον θέμα, ωστόσο, είναι άλλο: Ποιος κανονικοποίησε τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου, την εγκατέστησε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και ικανοποίησε τα αιτήματά της; Δυστυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, με το δόγμα τής μεταναστευτικής πολιτικής του, με την απαξίωση του κράτους δικαίου και των θεσμών, προκειμένου να συσπειρώσει το δικό του εκλογικό ακροατήριο και να εμφανιστεί ο ίδιος ως η μόνη κυβερνητική λύση ανάμεσα σε δύο άκρα. Δεν είναι ο πρώτος που το έκανε. Δεν είναι ο μόνος που το έκανε. Και γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να εργαλειοποιείς την Ακροδεξιά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.