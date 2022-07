Τις άριστες σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ επισφράγισαν οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών Νίκος Παναγιωτόπουλος και Λόιντ Όστιν κατά τη συνάντηση που είχαν στο αμερικανικό πεντάγωνο, στέλνοντας κοινό μήνυμα στην Τουρκία να εγκαταλείψει την προκλητικότητα στο Αιγαίο και συνεχίζοντας τις επαφές που στόχο έχουν την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ καθώς και την αύξηση των κοινών δράσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Οι δύο Υπουργοί Άμυνας εστίασαν στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά και σε περιφερειακά ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και συζήτησαν για την αναπτυσσόμενη αμυντική εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας και τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για τη συλλογική άμυνα, ιδίως σε συνάρτηση με την επιθετικότητα της Ρωσίας προς την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Υπουργός ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του «για την ουσιαστική υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι στη βάναυση και απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας», ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στης ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Νοτιοανατολοικής Ευρώπης, με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας να εκφράζει την εκτίμησή του προς τον Έλληνα ομόλογό του σχετικά με τη φιλοξενία της Ελλάδας στις αμερικανικές βάσεις στη Σούδα αλλά και στις άλλες ελληνικές πόλεις και να υπογραμμίζει την σπουδαιότητα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης το οποίο πλέον αποτελεί κόμβο και για τη μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού των ΗΠΑ προς και μέσω της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο πολιτικών βρέθηκε αναπόφευκτα και η τουρκική προκλητικότητα και η ανάγκη μείωσης της έντασης στο Αιγαίο μέσω εποικοδομητικού διαλόγου.

Ο Λόιντ Όστιν μάλιστα προανήγγειλε πως θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ τις επόμενες ημέρες και προέτρεψε τις δύο πλευρές «να διερευνήσουν πραγματιστικές λύσεις σε μακροχρόνιες διαφορές».

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ότι ξεπερνά το όριο του 2% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες και τον εκσυγχρονισμό των δυνάμεων, όπως ζητεί το ΝΑΤΟ, γεγονός που θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο στρατών.

I met today w/ Greek 🇬🇷 MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATO pic.twitter.com/NRJixXB9x7